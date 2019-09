La versione trial di Disney+ non include Spider-Man: Homecoming

Lo split tra Marvel e Sony ha causato un vero terremoto tra Marvel Cinematic Universe e dintorni: certo, l'ufficialità tarda ad arrivare, ma la definitiva separazione tra Spider-Man e i suoi colleghi sembra essere ormai una mera formalità da sbrigare tanto irrecuperabili sono le cose, con tutto ciò che ovviamente ne deriva.

Gli effetti del mancato accordo tra Marvel e Sony avranno infatti, presumibilmente, ripercussioni ben più profonde della semplice esclusione del ragnetto dalla formazione degli Avengers. Un assaggio di ciò che sarà, forse, lo stiamo avendo già con la presentazione del catalogo della versione trial di Disney+.

Stando al catalogo disponibile ad oggi, infatti, sembra proprio che la line-up iniziale di Disney+ non includerà Spider-Man: Homecoming. Nessuna dichiarazione delle parti in causa è stata rilasciata al riguardo, ma è facile intuire come l'esclusione del film dal catalogo sia evidentemente subordinata alla scissione in atto tra le due case produttrici. Nonostante il film faccia parte del Marvel Cinematic Universe, infatti, Sony potrebbe fare la voce grossa e non concedere a Disney la concessione dei diritti necessari per trasmettere in streaming il primo standalone con protagonista l'Uomo Ragno di Tom Holland.

La fine dell'accordo tra Marvel e Sony, comunque, ha lasciato indifferenti alcuni degli addetti ai lavori: i Russo Brothers, ad esempio, hanno ammesso di non aver mai creduto molto nella lunga durata della collaborazione. Tom Holland, dal canto suo, cerca di guardare al futuro con o senza MCU e sostiene di non essere contrario all'eventualità di uno Spider-Man gay.