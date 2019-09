Rivelato il vero volto di Superman nel cameo di Shazam!

La possibile apparizione di Henry Cavill e del suo Superman in Shazam! ha dato vita a diverse speculazioni nei mesi che hanno anticipato l'arrivo del film, salvo poi rivelarsi un semplice cameo in cui il personaggio veniva ripreso dal busto in giù senza la presenza dell'attore.

Ora che il film è uscito anche in home-video e il team di David F. Sandberg sta pensando a realizzare il suo sequel, lo stuntman che ha vestito i panni dell'Uomo d'Acciaio sul finale del film si è finalmente mostrato in pubblico: si chiama Ryan Handley, e in calce alla notizia potete trovare la sua foto dietro le quinte vestito da Superman in compagnia del protagonista Zachary Levi.

Inizialmente, quando il regista pensava che Cavill sarebbe stato disponibile per partecipare al film, Sandberg aveva pensato di far sedere Superman a parlare con Freddy e gli altri bambini presenti a scuola, ma alla fine si è reso conto che in questo modo il cameo è risultato comunque molto divertente.

Oltre al sequel già confermato, l'universo di Shazam si espanderà con uno spin-off che vedrà come protagonista Dwayne John nei panni di Black Adam: il crossover tra i due personaggi avverrà tra diversi anni con l'uscita nelle sale di Shazam! 3, ovviamente se Warner avrà intenzione di andare avanti con il franchise.