Un vero rapinatore di banche promuove questo film di Ben Affleck e Jeremy Renner: '10/10'

The Town ha festeggiato i suoi primi dieci anni di vita nel 2020, e oggi il film scritto, diretto e interpretato da Ben Affleck, incentrato su una banda di rapinatori di banche, ha ottenuto un importante riconoscimento da un vero rapinatore di banche.

In un video pubblicato da Insider, l'ex rapinatore di banche Cain Vincent Dyer ha analizzato The Town dal suo particolare punto di vista, definendo il film di Ben Affleck "assolutamente perfetto" e conferendogli un voto 10/10 per quanto riguarda i dettagli della messa in scena delle sequenze di rapina, in particolar modo quella della rapina al furgone blindato. L'ex rapinatore ha elogiato il film per aver centrato la descrizione di tutti i trucchi che i veri rapinatori utilizzano nell'esercizio del loro mestiere, come lo scanner della polizia o il famoso 'cambio di macchina' dopo il colpo.

"È assolutamente realistico. Le rapine ai furgoni sono abbastanza comuni. So che ce n'è stato uno a Los Angeles una settimana fa, hanno detto di aver preso, tipo, 30mila dollari. Il motivo per cui i furgoni sono bersagli molto in voga è che spesso trasportano un sacco di soldi, ma detto questo, stai centuplicando il tuo livello di pericolo. Sai, le guardie di sicurezza dei furgoni blindati sono addestrate a rispondere al fuoco e difendere quei soldi. Mentre all'interno delle banche le persone tendono a lasciarti fare quello che vuoi, in genere vogliono solo che tu vada via. Io personalmente ho usato degli scanner della polizia in molte delle mie rapine in banca, proprio come accade nel film. Da rapinatore, vuoi conoscere le attività della polizia all'interno di una specifica area, sapere quando arriveranno, sapere quanto tempo ti rimane. Quindi, sì, è assolutamente qualcosa che una banda del calibro di quella del film farebbe nella vita reale. In una scena vediamo anche che cambiano auto dopo la rapina, il che è molto, molto, molto comune. Tutte le auto che usano sono state rubate, molto probabilmente, giusto? Invece di rubare un'auto, quello che farei è trovare quella marca, quel modello di auto che stavo utilizzando, e rubare la targa da un'auto identica. Per questi dettagli devi dare a The Town il 10."

Tra gli altri film presi in esame, anche Point Break con Keanu Reeves, Spider-Man: Homecoming con Tom Holland e Zendaya, Hell or High Water con Chris Pine e Jeff Bridges, Ambulance con Jake Gyllenhaal e Heaven's Burning con Russell Crowe.

