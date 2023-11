Il vero Patronus in Harry Potter era... un cane?

Ricreare determinati elementi magici nella realtà spesso è un lavoro di ingegno, ed è proprio quello che è successo per Harry Potter e i Doni della Morte, quando vediamo il Patronus che guida Harry nei boschi: in realtà era un cane.

Tutti ricordiamo il momento in cui un Patronus guida Harry Potter nei boschi per ritrovare il medaglione-horcrux che contiene un pezzo dell'anima di Voldemort. Quello che però magari non tantissimi sanno è che in diverse scene quel Patronus era vero ed era interpretato da un cane.

Ne ha parlato Chris Shaw, supervisore degli effetti speciali in Harry Potter e i Doni della Morte. Visto che bisognava dare l'idea di quest'aura di luce che si muovesse tra gli alberi e il fogliame a terra facendo un po' risplendere tutto si è scelto di utilizzare un cane per cui gli effetti speciali hanno creato una sorta di cappottino fatto di luci led sui toni dell'azzurro. Luci che potevano illuminare in ogni direzione e seguissero quindi con precisione i movimenti del cane.

La troupe lo chiamava "Glowbeast", letteralmente "bestia che si illumina", ed è stato utilizzato anche per le scene al laghetto dove Harry ritrova appunto il medaglione maledetto. Ovviamente la CGI ha poi sostituito il cane con il Patronus effettivo ma in diverse inquadrature che non facessero ovviamente percepire la presenza di un animale vero è il cane a essere protagonista come Patronus realistico.

Ma voi la sapevate questa curiosità su Harry Potter? Diteci tutto nei commenti, noi vi lasciamo anche a cosa succede ai personaggi dopo la fine di Harry Potter e se siete in vena di lacrime ecco le parole di Daniel Radcliffe per ricordare Michael Gambon.