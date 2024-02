È vero che Deadpool svelerà il cast di Fantastici 4 nel trailer di Deadpool 3? Dopo aver parlato di quanto durerà il trailer di Deadpool 3, che sarà pubblicato dai Marvel Studios in occasione del Super Bowl 2024, cerchiamo di analizzare l'ultima incredibile indiscrezione.

Anche se ovviamente non sapremo con certezza cosa c'è nel trailer di Deadpool 3 finché non lo avremo effettivamente visto, negli ultimi giorni ha preso a circolare sul web un rumor parecchio intrigante secondo il quale il filmato promozionale dei Marvel Studios contribuirà a svelare il casting dei Fantastici Quattro, con Deadpool che come suo solito romperà la quarta parete per 'rompere le scatole' alla Disney e spoilerare il tanto atteso annuncio degli attori protagonisti dell'altro attesissimo nuovo film Marvel. Con l'uscita del film dei Fantastici 4 prevista per il 2 maggio 2025 un annuncio ufficiale del cast da parte dei Marvel Studios dovrebbe essere dietro l'angolo e i fan non vedono l'ora di avere una conferma sui tanti rumor degli scorsi mesi, e ovviamente un'anticipazione da parte nientemeno che di Deadpool sarebbe una trovata di marketing geniale.

Il collegamento tra i due film, a parte il noto carattere dispettoso di Deadpool e Ryan Reynolds, sta nel fatto che i vecchi Fantastici 4 dovrebbero effettivamente apparire in Deadpool 3, o per lo meno essere citati: come ricorderete, tra le prime foto trapelate dal set dopo la ripresa dei lavori al termine degli scioperi di Hollywood era comparsa anche la Fantasticar, l'iconico veicolo usato dai Fantastici 4 nei fumetti Marvel, mentre altre immagini avevano visto Deadpool e Wolverine scontrarsi davanti al logo distrutto della 20th Century Fox, con i rumor sulla trama che sostengono che i due supereroi useranno il Multiverso per visitare le realtà dei vecchi film della Fox, come quelli degli X-Men e appunto dei Fantastici 4.

Deadpool 3 uscirà il 26 luglio 2024: restate con noi per tutte le prossime novità.