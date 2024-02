Quale sarà il vero titolo di Deadpool 3? Shawn Levy: 'Se lo dico Ryan Reynolds mi uccide'

Quale sarà il vero titolo di Deadpool 3? In queste ore il regista del film Shawn Levy, noto collaboratore e amico del protagonista del film Ryan Reynolds, ha stuzzicato i fan in vista del primo trailer ufficiale di Deadpool 3, che sarà pubblicato nella notte del Super Bowl 2024.

Mentre Christopher Nolan vinceva il suo primo DGA Award come miglior regista, cementando la posizione di Oppenheimer come grande favorito agli Oscar 2024, il regista Shawn Levy veniva intercettato sul tappeto rosso della cerimonia dai microfoni dei colleghi di Screenrant, curiosi di avere un commento sui titoli di Deadpool 3 trapelati online nelle scorse ore. Levy, ovviamente, non ha potuto confermare né smentire l'autenticità di nessuno dei quattro sottotitoli di cui vi abbiamo parlato nella giornata di ieri, ma ha scherzato sulla grande attesa che circonda il suo nuovo film dichiarando:

"Non è ancora il momento. Vedi, prima di rispondere ho fatto una pausa perché devo vivere sull'attenti: diciamo che scoprirete il vero titolo tra non molto? È una risposta abbastanza buona? Mi sento a disagio, non voglio comportarmi in modo disonesto! Ma il fatto è che amo davvero tanto la mia amicizia con Ryan Reynolds e, se ti dico qualcosa troppo in anticipo, quell'amicizia finirà con un omicidio. Dato che non voglio morire, soprattutto non per mano di un bravo e pacifico canadese come Ryan Reynolds, dovrete accontentarvi di questa risposta."

Ricordiamo che sabato 10 febbraio i Marvel Studios hanno registrato quattro diversi marchi per il titolo di Deadpool 3 - Deadpool & Friend, Deadpool & Friends, Deadpool 3 e Deadpool & Wolverine - presumibilmente per depistare i fan in vista del grande annuncio che verrà pubblicato durante il Super Bowl.

Restate con noi per tutte le novità in arrivo.