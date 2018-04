Verne Troyer, il Mini-Me di Austin Powers è morto. Aveva 49 anni

La famiglia dell'attore ha confermato la notizia della morte di Verne Troyer. Lui è stato il mini-me di Austin Powers, e la news arriva da un post social. Le cause sarebbero da ascriversi alla depressione, perlomeno da quel che si legge nel comunicato dei parenti.

La famiglia ha scritto: "È con grande tristezza e con il cuore incredibilmente pesante che vi annunciamo la morte di Verne, avvenuta oggi." ... . La depressione e il suicidio sono questioni molto serie. Non si può mai sapere che tipo di battaglia le persone stiano combattendo, dentro di loro." ... "Verne era una persona estremamente premurosa, voleva rendere tutti felici e voleva vederli ridere. Dava una mano a chiunque avesse bisogno di aiuto e si faceva in quattro per tutti. Verne sperava di aver apportato un cambiamento positivo con la piattaforma che aveva e ha lavorato per diffondere il messaggio ogni giorno. Ha ispirato persone di tutto il mondo con la sua guida, determinazione e con il suo atteggiamento."

La causa della morte dell'attore non è stata ancora rivelata ufficialmente, ma pare abbia a che fare con le battaglie di Troyer con la depressione: "Verne era anche un grande combattente quando si trattava delle sue battaglie personali. "Nel corso degli anni ha faticato e vinto, ha lottato e vinto, ha lottato e combattuto ancora, ma sfortunatamente questa volta è stato troppo ... La depressione e il suicidio sono problemi molto seri."

"Troyer ha lavorato a moltissimi film, serie televisive, riprese commerciali, fumetti e apparizioni in programmi; inoltre, con i suoi video su YouTube mostrava a tutti quello che era capace di fare. Anche se la sua statura era piccola - e i suoi genitori si chiedevano spesso se sarebbe stato in grado di farcela da solo, nella vita - lui ha aperto più porte per sé e per gli altri di quanto chiunque avrebbe potuto immaginare. E ha toccato più cuori di quanto chiunque possa pensare."

Tuttavia, negli ultimi anni, l'attore ha combattuto contro problemi di salute e alcolismo; all'inizio del mese era infatti finito in ospedale per intossicazione da alcolici e perché minacciava il suicidio. La famiglia, ha infine concluso con queste parole: "Vi chiediamo di mantenere vivo il ricordo di Verne nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere."

Verne Troyer è morto oggi, e aveva 49 anni.