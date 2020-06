Le verità nascoste, tutti i retroscena sul thriller con Harrison Ford e Michelle Pfeiffer

Questa sera su Rai 3 va in onda Le verità nascoste, il thriller diretto da Robert Zemeckis con protagonisti Harrison Ford e Michelle Pfeiffer. Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi tutte le curiosità sul dietro le quinte della pellicola, dal criticato trailer ufficiale alle ispirazioni del regista.

Nel film, Claire e Norman assistono alla partenza della figlia per il college e decidono di trasferirsi in Vermont. Nei giorni successivi, la donna spia i nuovi vicini e inizia a sospettare che qualcosa non vada. Nel frattempo, nonostante le reticenze del marito, Claire comincia ad assistere a strani fenomeni paranormali.

Come sempre, potete trovare i retroscena qui di seguito:

Il trailer del film fu molto criticato per aver rivelato in anticipo diversi colpi di scena, tra cui la vera identità del fantasma.

Zemeckis girò questo film durante una pausa tra le riprese di Cast Away, la cui produzione venne fermata per permette a Tom Hanks di perdere peso per il ruolo.

La scena in cui Claire nota un fantasma dietro la finestra in una fotografia, mostrata inizialmente nel trailer, fu eliminata dalla versione finale del film.

Harrison Ford e Michelle Pfeiffer erano le prime e uniche scelte di Zemeckis per i ruoli di Claire e Norman Spencer.

Zemeckis ha girato il film in pieno stile Alfred Hitchcock: anche la scelta della protagonista bionda, per esempio, è un omaggio al modo di fare del maestro del brivido.

La pellicola, lo ricordiamo, sarà trasmessa alle 21.20 su Rai 3. Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione de Le verità nascoste.