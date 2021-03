Le verità nascoste: quando il trailer fece spoiler su Harrison Ford e Michelle Pfeiffer

Stasera su Rai Movie a partire dalle 21:10 tornerà in onda Le verità nascoste, thriller di Robert Zemeckis con protagonisti Harrison Ford e Michelle Pfeiffer.

La trama segue Norman Spencer, un ricercatore universitario, sempre più preoccupato per sua moglie, Claire, una violoncellista in pensione che un anno prima degli eventi del film era rimasta coinvolta in un grave incidente automobilistico: oggi Claire riferisce di sentire delle voci e di aver assistito ad eventi inquietanti verificatisi dentro e intorno alla loro casa in riva al lago nel Vermont. Su richiesta del marito, quindi, Claire inizia a vedere un terapista: la casa è infestata da un fantasma?

Per prepararvi alla visione, ecco alcune curiosità sulla realizzazione del film:

Il trailer ufficiale venne pesantemente criticato perché carico di spoiler , incluso quello sull'identità del fantasma; in compenso una scena mostrata nel trailer in cui Claire guarda una fotografia e nota una faccia fantasma nella finestra, non è stata inserita nel film.

Il regista Robert Zemeckis ha filmato Le verità nascoste mentre la produzione di Cast Away, uscito nello stesso anno, è stata interrotta per permettere a Tom Hanks di perdere peso per il suo personaggio, naufragato su un'isola deserta.

La casa al centro del film è stata utilizzata solo per le scene diurne, e poi demolita: è stata abbattuta perché non rispettava i regolamenti edilizi locali. Per le scene notturne, le stanze sono state duplicate in studio a Los Angeles.

Michelle Pfeiffer e Harrison Ford sono state le prime ed uniche scelte del regista Robert Zemeckis per i ruoli principali di Claire e Norman Spencer.

