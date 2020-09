Le verità nascoste, quanto c'è di reale nel film di Robert Zemeckis?

Questa sera va in onda su Rai Movie Le verità nascoste, un thriller di stampo hitchcockiano diretto da Robert Zemeckis che ha come protagonisti Michelle Pfeiffer e Harrison Ford. In pochi sanno però che la sceneggiatrice del film ha preso spunto per il suo soggetto da fatti che in parte le sono realmente accaduti.

Sarah Kernochan non ha mai fatto mistero di essere un'appassionata di soprannaturale e ha detto di aver fatto nel corso della sua vita vari incontri paranormali che le hanno fornito lo spunto per questo soggetto.

"Mi ha sempre divertito ascoltare i discorsi della gente sui fantasmi. Io non ho dubbi sulla loro esistenza. Ne conosco uno e ci vivo assieme" ha detto la donna parlando di suo nonno e, proprio tenendo contro di questo suo legame con una persona ormai scomparsa, ha voluto scrivere qualcosa da sottoporre ai grandi di Hollywood.

In origine la sceneggiatrice voleva dar vita ad una storia completamente diversa incentrata su due anziani che incontrano uno spirito femminile. Il regista di questo progetto dovevo essere Steven Spielberg che però non gradì la storia particolarmente garbata e decise di cambiare le carte in tavola e trasformare il tutto in una narrazione dai toni molto più cupi.

Quando poi la pellicola passò nelle mani di Robert Zemeckis, il tutto divenne ancora più tenebroso e si trasformò ne Le verità nascoste che conosciamo. In questo film la protagonista femminile entra in contatto con uno spirito che le rivela che suo marito è un efferato assassino. Solo smascherando l'uomo, il fantasma potrà finalmente trovare la pace eterna.

Se questa storia vi ha incuriosito, date un'occhiata a tutti i retroscena de Le verità nascoste.