Stasera torna in tv Nessuna Verità, un classico dello spy-movie moderno diretto nel 2008 da Ridley Scott e interpretato da un cast d'eccezione che include Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Mark Strong, Golshifteh Farahani e Oscar Isaac.

Per prepararvi alla visione abbiamo riunito per voi alcune curiosità sulle star e sul film, che sarà in onda su Iris dalle 21:00. Eccole qui sotto:

Russel Crowe ha messo su 20 kg per questo film.

Dopo l'uscita teatrale del film, la star de Il Gladiatore ha dichiarato a Deadline che il primo incontro tra Roger Ferris (Leonardo DiCaprio) e Ed Hoffman (Crowe) è stato parzialmente tagliato: dopo che Hoffman rivela a Ferris di aver visto Poseidon (2006) nell'aereo in cui ha viaggiato dagli Stati Uniti alla Giordania per incontrarlo, l'altro gli chiede chiesto "E com'è?", e la risposta esilarante di Hoffman doveva essere : "Come guardare una ragazza greca farsi una ceretta per il bikini. Non avevo idea di quando sarebbe finito".

Mark Strong inizialmente rifiutò il suo ruolo perché sua moglie era incinta . Ha cambiato idea dopo gli incoraggiamenti della donna.

Leonardo Di Caprio indossava lenti a contatto marroni e si è tinto i capelli di nero per il ruolo.

Carice van Houten ha interpretato il personaggio della moglie di Roger, Gretchen Ferris, ma tutte le sue scene sono state eliminate nel taglio finale .

Quando Ferris incontra Hani per la prima volta, gli viene chiesto cosa ha sentito dell'unità di raccolta di informazioni e dei metodi di interrogatorio di Hani. Risponde dicendo: "Fabbrica di unghie". Mark Strong, in Syriana (2005), ha torturato il personaggio di George Clooney strappandogli le unghie.

Russell Crowe, Oscar Isaac, Mark Strong e Simon McBurney sarebbero tornati tutti alla corte di Ridley Scott per il film Robin Hood.

Nessuna Verità è stata la prima (e ad oggi unica) reunion per Leonardo DiCaprio e Russell Crowe, che avevano lavorato insieme la prima volta nel western Pronti a Morire di Sam Raimi.

