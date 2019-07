Molti dei veri eroi reciteranno in The Cave, sul salvataggio della Squadra Thailandese

Come riporta in esclusiva Variety, a quanto pare molti dei veri eroi protagonisti del complesso salvataggio della Squadra di Calcio Thailandese bloccata nelle grotte allagate di Tham Luang nell'Agosto del 2018 reciteranno anche nell'imminente The Cave, adattamento della storia firmato da Tom Weller.

Tra questi troveremo il soccorritore Jim Warney dal Belgio, gli istruttori Erik Brown dal Canada e Mikko Paasi dalla Finlandia, l'istruttore cinese di immersioni in grotta Tan Xiaolong e anche il giornalista americano Todd Ruiz, che ha coperto interamente gli eventi avvenuti nell'estate scorsa nelle grotte del Tham Luang per il quotidiano Khao Sod.



Il film è girato in lingua thai, cinese e inglese ed è diretto da Weller, di origini thailandesi-irlandesi. Sempre lui si è occupato anche della sceneggiatura insieme agli scrittori Don Linder e Katrina Grose, con i quali ha già collaborato in precedenza per The Last Executioner. A recitare invece nei panni dell'allenatore di calcio che ha portato i ragazzi nelle caverne ci sarà la star thailandese Ekawat Niratworapanya.



Nel cast di The Cave anche l'artista folk thailandese Jumpa Seanprom, che interpreterà Mae Bua Chaicheun, un contadino locale che, appresa la notizia, ha abbandonato ogni cosa per correre verso le montagne, in aiuto dei ragazzi. Il film è atteso nei cinema thailandesi entro la fine dell'anno.