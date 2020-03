I veri Avengers sono i dottori: Paul Bettany invita i fan ad aiutare il sistema sanitario

Sono tempi difficili per tutti, e anche il sistema sanitario americano deve fare i conti con l'emergenza dovuta al Coronavirus. La star di Avengers: Infinity War, dopo aver concluso le riprese di WandaVision, ha voluto sensibilizzare i suoi followers promuovendo una campagna di donazioni a favore degli ospedali.

Su Twitter ha infatti scritto: "I veri supereroi stanno lavorando negli ospedali, nei pronto soccorso, nelle case di cura, e hanno bisogno del nostro aiuto. Ogni 2$ che doniamo a masks4america corrispondono ad una mascherina che tutela la salute di chi lavora in prima linea negli ospedali. Americani, Uniti! Facciamolo!"

Sicuramente una buona iniziativa, che cerca di far leva anche sull'affetto dei milioni di fan Marvel sparsi per gli Stati Uniti. La campagna si presta bene poi ad essere promossa da un attore come Paul Bettany, che ha recitato in Avengers, dato che sono proprio i supereroi che spesso indossano una maschera.

L'associazione Mask for American spiega: "I dottori, gli infermieri e gli altri professionisti che lavorano in prima linea nel sistema sanitario in tutti gli Stati Uniti e Porto Rico sono obbligati a razionare le mascherine o ad utilizzare sostituiti inadeguati come bandane, pezzi di carta e mascherine tagliate dagli abiti: ciò li rende vulnerabili all'infezione, così da infettare con il COVID-19 i pazienti con i quali interagiscono. Ci sono già dei report che indicano come i lavoratori sanitari si ammalino e muoiano in seguito alla mancanza di adeguati strumenti di protezione".

Per questo l'organizzazione si è messa in moto per produrre e fornire gli strumenti necessari ad arginare questa situazione. Situazione che purtroppo conosciamo bene anche noi. A questo proposito vi ricordiamo che Everyeye supporta la Croce Rossa Italiana, e che è possibile effettuare una donazione per contribuire a migliorare le condizioni di chi si trova a combattere contro il Coronavirus.