Quali erano le vere post-credit di The Flash nel DCEU? Supergirl incontrava Henry Cavill!

Il viaggio produttivo di The Flash è stato lunghissimo, con le idee originali per un film sul supereroe DC risalenti addirittura agli anni '80, ma anche la versione di Andy Muschietti ha dovuto subire le sue traversie e sventure.

Una delle principali, ovviamente, è stata quella di finire 'in mezzo' al cambio di proprietà di Warner Bros a seguito della fusione con Discovery e soprattutto la chiusura del DCEU della DC Films in favore del lancio dei nuovi DC Studios di James Gunn e Peter Safran, con conseguente rilancio del franchise sotto l'etichetta DCU. Durante di questo periodo di transizione, la produzione di The Flash ha dovuto necessariamente seguire la marea e, nel corso dei mesi, diverse scene sono state alterate, cancellate o aggiunte all'ultimo minuto, e tra queste ovviamente anche le scene post-credit.

Probabilmente non sapremo mai in via ufficiale quali erano le scene post-credit del The Flash del DCEU, ma grazie alle indiscrezioni degli insider e degli scooper più o meno noti e affidabili del settore, conosciamo quelle 'ufficiose'. Stando alle voci di corridoio, quella versione del film avrebbe avuto due scene post-credit, la prima con il Batman di Ben Affleck destinata a lanciare il film Crisi sulle Terre Infinite (cliccate sul link evidenziato per saperne di più), mentre la seconda avrebbe fatto finalmente incontrare la Supergirl di Sasha Calle con il Superman di Henry Cavill.

In questa sequenza, ambientata fuori da un tribunale (lo stesso visto nel finale del The Flash arrivato nelle sale) il Bruce Wayne di Michael Keaton e la Supergirl di Sasha Calle vengono raggiunti dal Clark Kent di Henry Cavill e la Diana di Gal Gadot, entrambi in abiti civili: questa scena era pensata per chiudere l'arco narrativo di Supergirl nel film, perché una volta tornata nella realtà principale del DCEU Kara avrebbe trovato suo cugino vivo e vegeto - mentre nel film del DCU questa sfumatura si perde del tutto. (NOTA: nel The Flash del DCEU sia il Batman di Michael Keaton che la Supergirl di Sasha Calle 'entravano' nella continuity ufficiale della saga; del resto, come ricorderete, Michael Keaton era stato scelto come co-protagonista del film cancellato di Batgirl).

Chiaramente, le scene post-credit sono cambiate modificate quando è stato deciso che Henry Cavill non sarebbe rimasto nei panni di Superman, e che al posto di un film su Crisi sulle Terre Infinite la DC sarebbe ripartita direttamente da zero: da notare che nel trailer di The Flash è presenta una scena di Supergirl che non è apparsa nel film uscito nelle sale, e che molto probabilmente proveniva da questa sequenza originale.

Per altri contenuti, scoprite tutti i camei segreti nascosti in The Flash.