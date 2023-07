Verdone non condanna il governo sul Centro Sperimentale di Cinema: 'Si è sempre fatto'

Sono decine gli artisti che in questi giorni hanno alzato la voce per opporsi alla decisione del governo Meloni sul Centro Sperimentale di Cinema di Roma, la cui riforma mira a modificare i meccanismi di nomina del comitato scientifico. A gente come Wim Wenders, Paolo Sorrentino e Marco Bellocchio fa però da contraltare Carlo Verdone.

L'attore che si infortunò sul set di Viaggi di Nozze al Centro Sperimentale si è effettivamente diplomato, e sembra avere ben chiara quale sia stata la situazione dell'istituto nel corso degli anni e, soprattutto, all'alternarsi dei vari governi di destra o sinistra che fossero.

"Perché ci si meraviglia tanto? Che non si sa che da quando esiste l'Italia ogni governo che cambia produce cambiamenti? [...] In una scuola di cinema c'è lo Stato in qualche modo: cambia il governo e cambia tutto. Unica cosa, facciamo finire il mandato agli attuali vertici, altrimenti sembra una cosa di prepotenza: il mandato va fatto finire, non vanno sradicati, mi sembra un po' troppo. Come in Rai, purtroppo è così e da sempre" ha spiegato il regista e attore romano.

Non un'approvazione dell'emendamento proposto dalla Lega, dunque, ma una presa di coscienza della situazione del Centro Sperimentale, da sempre in balia dell'indirizzo del governo in carica. C'era davvero da sperare che le cose cambiassero proprio adesso?