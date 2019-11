La vera utilità del Bat-Segnale, secondo una teoria su Reddit

Per affrontare la sua guerra contro il crimine, Batman ha a disposizione una serie di gadget e strumenti tecnologici. Uno dei più iconici e conosciuti è il Bat-Segnale, che infatti è stato proiettato in molte città del mondo in occasione del Batman Day. Ma come funziona realmente nell'universo del Cavaliere Oscuro?

Sono in molti a chiederselo, e un utente Reddit ha condiviso recentemente la sua teoria sull'effettiva utilità del riflettore. Secondo questo fan, il suo scopo non sarebbe tanto quello di richiamare l'attenzione di Batman, quanto quello di scoraggiare i criminali, fungendo da deterrente.

"Ci avete pensato?" scrive l'utente. "Sembra inefficace invocare un vigilante con una luce a illuminare il cielo. Ci sono enormi possibilità che non veda il segnale o che non lo noti in tempo per fermare il crimine. La mia teoria è che il Bat-Segnale non serva effettivamente a Batman, ma piuttosto sia un avvertimento per i criminali, come a dire: L'abbiamo chiamato, vi diamo la possibilità di lasciar perdere tutto, andare a casa e cambiare vita, e c'è un meccanismo di allarme silenzioso all'interno del segnale che invia un segnale direttamente ai computer di Batman."

Il prossimo film dedicato al Vendicatore Mascherato sarà The Batman diretto da Matt Reeves, che avrà per protagonista Robert Pattinson e un cast che vede già confermati diversi attori. Pattinson ha recentemente scherzato sul costume che gli toccherà indossare. "Ti fa sentire molto potente" ha detto, "ma è qualcosa di incredibilmente difficile da indossare, quindi il rituale di entrarci è piuttosto umiliante. Ci vogliono cinque persone per spingertici dentro."

Per interpretare Bruce Wayne, il protagonista di The Lighthouse ha anche iniziato un duro allenamento.