Vera Farmiga annuncia la conclusione delle riprese di The Conjuring 3

Dopo averli visti ultimamente nell'ultimo Annabelle 3, Patrick Wilson e Vera Farmiga torneranno il prossimo anno a vestire i panni di Ed e Lorraine Warren nell'attesissimo The Conjuring 3, terzo capitolo del franchise prodotto da James Wan diretto da Michael Chaves (La Llorona) dedicato a un nuovo caso paranormale.

La novità è che, dopo circa tre mesi di riprese, è proprio Vera Farmiga ad annunciare via Twitter la conclusione ufficiale della produzione. Dopo una piccola paura, il regista e gli editor si uniranno insieme in cabina di montaggio per assemblare il film, che ricordiamo vedrà i coniugi warren impegnati con il famigerato "Demon Murder Trial", cioè il processo all'assassino indemoniato, passato alla storia per per aver creato un precedente nella storia legale americana, visto che l'avvocato dell'accusato impugnò delle prove correlate a una condizione di influenzamento demoniaco nel momento del reato contestato.



The Conjuring 3 sarà il primo film del franchise a non essere diretto da James Wan, che per sua stessa ammissione ha rivelato di "preferire lasciare il posto a nuovi registi, così da aiutarli a farli sbocciare". E il caso di Chaves è emblematico, visto che è stato scelto proprio da Wan per The Conjuring 3 dopo il suo lavoro con La Llorona.



The Conjuring 3 è atteso nelle sale l'11 settembre 2020.