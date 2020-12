Via col vento, il record di Oscar e il fiato puzzolente di Clark Gable: tutti i retroscena

La sera di Natale a partire dalle 20:30 torna in tv su Rete 4 Via col vento, colossal della Hollywood classica diretto da Victor Fleming nel 1939 e oggi uno dei film più famosi e apprezzati di sempre.

Il film è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 1936 di Margaret Mitchell, e racconta una storia che ha luogo negli Stati Uniti meridionali durante la guerra di secessione: protagonista è la giovane Rossella O'Hara (interpretata da Vivien Leigh), volitiva figlia del proprietario di una piantagione della Georgia, e il film racconta della sua ossessione d'amore per Ashley Wilkes (Leslie Howard), a sua volta sposato con sua cugina Melania Hamilton (Olivia de Havilland), e del matrimonio con Rhett Butler (Clark Gable).

Via col vento fu un grande successo di critica e pubblico e nel 1940 vinse 8 Premi Oscar, stabilendo quello che all'epoca fu record assoluto per gli Academy Awards: tra le statuette conferite quella per il miglior regista, la migliore sceneggiatura non originale, la miglior attrice (Leigh), il miglior attrice non protagonista (Hattie McDaniel, prima afroamericana a vincere un Oscar), due statuette speciali e ovviamente miglior film.

Ci fossero stati anche gli MTV Awards Via col vento forse non avrebbe vinto il premio per il miglior bacio, però: Vivien Leigh, infatti, anni dopo avrebbe rivelato che durante le riprese aveva odiato baciare Clark Gable a causa del suo alito cattivo, purtroppo per lui (e per lei) causato dai denti finti e dal fumo eccessivo. Come se non bastasse, secondo quanto riferito dal tecnico Frank Buckingham che prese parte alla realizzazione del film, Gable a volte mangiava aglio prima delle sue scene di baci con Vivien Leigh. Un vero gentiluomo.

