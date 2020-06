Via col vento fra le polemiche: il film eliminato dalla HBO a causa dei suoi temi razzisti

HBO ha reso noto, attraverso un comunicato, che Via col vento verrà sospeso dalla piattaforma streaming HBO Max, al momento disponibile soltanto negli USA, a causa dei suoi contenuti razzisti. HBO ha reso noto che verrà reintrodotto con una adeguata contestualizzazione storica e una denuncia delle rappresentazioni razziste del film.

Un portavoce di HBO Max nel comunicato ufficiale spiega:"Via col vento è un prodotto della sua epoca e tratteggia alcuni suoi pregiudizi etnici e razziali che, sfortunatamente, sono comuni nella società americana. Queste rappresentazioni razziste erano sbagliate allora e lo sono oggi, così abbiamo capito che mantenere questo titolo senza l'adeguata spiegazione e denuncia sarebbe stato irresponsabile. Quando il film farà ritorno su HBO Max, sarà accompagnato da una riflessione sul suo contesto storico e dalla denuncia di quella rappresentazione, ma sarà presentato come è stato creato in origine perchè fare altrimenti significherebbe fingere che questi pregiudizi non siano mai esistiti. Se vogliamo creare un futuro più equo e inclusivo dobbiamo conoscere e comprendere la nostra storia".



La rimozione del film arriva a seguito della dichiarazione dello sceneggiatore John Ridley al Los Angeles Times, che aveva espresso la volontà che il film venisse rimosso a causa degli stereotipi razziali e della glorificazione del Sud nel periodo antecedente alla guerra civile:"Via col vento romanticizza la Confederazione in un modo che continua a legittimare l'idea che il movimento secessionista fosse qualcosa di più nobile di un'insurrezione sanguinosa per conservare i propri privilegi di vendere e comprare esseri umani" ha dichiarato al Times l'autore dello script di 12 anni schiavo.

Il film diretto da Victor Fleming è entrato nella storia del cinema; una battuta iconica di Via col vento è stata dichiarata la frase più bella della storia del cinema dall'American Film Institute. Due anni fa venne annunciato un biopic su Hattie McDaniel, star del film e prima attrice afroamericana a vincere un premio Oscar.