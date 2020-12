Vento di Passioni: Brad Pitt, Julia Ormond e quelle scene di sesso galeotte

Saper simulare della tensione sessuale è una cosa che qualunque star di Hollywood impara a fare ben presto: in alcuni casi, però, far finta non è poi così necessario. A dimostrazione di ciò c'è quanto secondo alcuni sarebbe accaduto tra Brad Pitt e Julia Ormond sul set di Vento di Passioni.

Nel western di Edward Zick i due attori si trovarono più volte a dover simulare reciproca attrazione, rispettivamente nei panni di Tristan Ludlow e Susannah Fincannon Ludlow: da più parti, però, si racconta di una tensione sessuale che ad un certo punto sconfinò ben oltre la mera finzione scenica.

All'epoca delle riprese, infatti, si fecero sempre più insistenti alcune voci (mai negate dai diretti interessati) secondo cui Pitt e Ormond attendevano che il set si svuotasse dopo le riprese per restare soli e... Portare a termine quello che era rimasto incompiuto davanti alle telecamere!

La cosa, inoltre, sembra trovare conferma nelle parole che Pitt utilizzò per parlare dei giorni trascorsi a vivere nella stessa casa della sua collega durante le riprese: "Si andò a sommare alla tensione sessuale... Non aggiungo altro" furono le parole dell'attore sulla convivenza con Ormond.

Da allora, ovviamente, ne è passata di acqua sotto i ponti! A proposito di vita privata, scopriamo insieme chi è la nuova fidanzata di Brad Pitt.