Via col Vento su Netflix, la nuova descrizione del film fa discutere

Il caso Via col Vento ha fatto molto discutere in America e anche a livello internazionale giusto un mese fa, dopo la morte di George Floyd e le proteste e manifestazioni del #BlackLivesMatter, quando è stato chiesto a HBO Max di rimuovere il film di Victor Fleming dalla piattaforma streaming "perché profondamente razzista".

Inizialmente è stato deciso di rimuoverlo, salvo inserirlo in catalogo poche settimane dopo con l'aggiunta di un disclaimer pre-visione, introdotto a scopo informativo per spiegare ai meno attenti o alle generazioni più giovani il contesto storico in cui il film era stato prodotto e girato, dunque per non creare problematiche circa il trattamento riservato ai personaggi afroamericani.



Già di per sé questo ha fatto molto discutere, in relazione alla necessità di dover riflettere e spiegare qualcosa di ovvio e sicuramente sbagliato, oggi come allora, e il fatto che Netflix abbia seguito lo stesso esempio del competitor, questa volta in tutto il mondo, ha generato qualche nuova polemica. Il colosso dello streaming ha infatti deciso di modificare la descrizione della pietra miliare del cinema in modo da renderla "esplicativa" del contenuto datato del film, presentandolo in modo poco lusinghiero, sicuramente non riferito alla sua qualità cinematografica e rimandando anche direttamente a un'informazione più dettagliata sul movimento Black Lives Matter e sui diritti civili.



Si legge infatti: "Epopea della guerra civile americana girata nel 1939 con un contestato approccio razzista. Per informarti sulla realtà dei neri in America, cerca Black Lives Matter". Un disclaimer non in video e pre-visione ma in fase di lettura, interessato soprattutto a prendere distanza da un contesto che ormai non ci appartiene più e che la maggior parte delle persone considera errato e dannoso.



Voi cosa ne pensate? È giusto descrivere in questo modo Via col Vento? È un approccio valido. Noi ne abbiamo provato a discutere nel nostro speciale dedicato alla Cancel Culture di Hollywood.