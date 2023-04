Via col vento: al libro aggiunti avvisi sugli aspetti 'dannosi e dolorosi' della schiavitù

E' stato deciso che Via col vento, il romanzo che ha ispirato il capolavoro cinematografico del 1939, d'ora in poi verrà pubblicato con una serie di disclaimer dedicati al contenuto della storia, ambientata negli stati del sud degli Stati Uniti durante la schiavitù del 19esimo secolo.

Il Daily Telegraph nel Regno Unito riporta che l'editore Pan Macmillan ha deciso che i lettori potrebbero trovare le rappresentazioni dell'epoca "dolorose o addirittura dannose" e che per questo motivo ha deciso di aggiungere un avviso alle nuove edizioni del romanzo di Margaret Mitchell - pubblicato nel 1936 e portato sullo schermo nel 1939 da Victor Fleming con Vivien Leigh e Clarke Gable nei panni rispettivamente di Scarlett O'Hara e di suo marito Rhett Butler.

A differenza di quanto accaduto recentemente con alcune delle opere di Agatha Christie e i romanzi di James Bond scritti da Ian Fleming, che sono stati modificati per rimuovere i contenuti considerati 'sorpassati' nel 2023 – il romanzo di Via col vento fortunatamente non è stato alterato, ma i disclaimer aggiuntivi segnalano “elementi scioccanti” e “la romanticizzazione di un'era scioccante della nostra storia." L'avviso recita: "Il romanzo include la rappresentazione di pratiche inaccettabili, razziste e stereotipate, e contiene temi, caratterizzazione, linguaggio e immagini inquietanti". Le nuove edizioni del romanzo includeranno anche una prefazione della scrittrice di narrativa storica Philippa Gregory, che spiegherà gli aspetti di "supremazia bianca" della storia. Il Telegraph riferisce che l'editore ha chiesto alla Gregory, una scrittrice bianca, di pubblicare il saggio, "per evitare di infliggere un danno emotivo ad uno scrittore appartenente ad una minoranza".

Per altri contenuti, sapete che qualche settimana fa sono state trovate scene inedite del film di Via col vento?