Via col vento, il kolossal tra i titoli più venduti su Amazon dopo lo stop di HBO Max

La notizia della rimozione temporanea di Via col vento da HBO Max negli Stati Uniti ha scatenato una battaglia dialettica e di opinioni nelle ultime ore sui social, tra chi ha approvato la decisione e chi non la ritiene necessaria. La scelta di HBO Max ha comunque provocato un vertiginoso aumento della vendita e del noleggio del film su Amazon.

Gli spettatori delusi dalla cancellazione temporanea di Via col vento dalla neonata piattaforma streaming di HBO ha deciso di riversarsi su Amazon, permettendo al film di diventare un best-seller tra le scelte di vendita e noleggio.

La reazione è probabilmente stata causata anche da una comunicazione confusa, che ha indicato il film come cancellato totalmente dalla piattaforma. In realtà, come spiegato dal portavoce di HBO Max, la decisione del network è stata quella di rimuovere temporaneamente il film per poterlo inserire successivamente con una adeguata contestualizzazione storica, considerate le tematiche razziste insite nella pellicola di Victor Fleming.



Considerato uno dei più grandi capolavori della storia del cinema, Via col vento racconta la storia d'amore di Rossella O'Hara (Vivien Leigh) con Rhett Butler (Clark Gable) nel cuore della Guerra di Secessione.

Il film permise a Hattie McDaniel di vincere il premio Oscar alla miglior attrice non protagonista, prima donna afroamericana ad ottenere tale riconoscimento.

Un paio d'anni fa venne anche annunciato un biopic su Hattie McDaniel, su cui non sono più pervenute notizie nei mesi successivi.