Venticinque anni da Stargate: il film di Roland Emmerich inizialmente non convinse i fan

Stargate, avventura cinematografica fantascientifica del 1994, diretta da Roland Emmerich, incassò oltre 196 milioni di dollari in tutto il mondo ma il percorso verso il successo non è stato per niente facile. Il film ha generato negli anni serie tv, tra cui Stargate SG-1, in onda dal 1997 al 2007, film direct-to-video e una serie animata.

Il film originale tuttavia non venne accolto bene dal pubblico nei primi test screening. Il problema risiedeva soprattutto nel personaggio di Jaye Davidson, Ra, un potente e spietato alieno in forma umana che aveva schiavizzato dei terrestri e li aveva portati su un pianeta attraverso lo Stargate, un antico dispositivo a forma di anello in grado di creare un wormhole.



"Originariamente non era un alieno nel film" ha spiegato Dean Devlin, co-sceneggiatore "Era originariamente un egiziano che lavorava per gli alieni. Era capo degli umani ma ancora schiavo degli alieni. Un giorno che non dimenticherò mai, Roland e io eravamo in macchina insieme e abbiamo detto 'Aspetta un minuto! Non lavora per gli alieni, è un alieno!'". Il personaggio è stato interpretato da Jaye Davidson, con pochissima esperienza come attore, ma già candidato all'Oscar per il suo primo film La moglie del soldato di Neil Jordan. Davidson non recitò più dopo Stargate.

Il film ha dato inizio alla collaborazione tra Emmerich e Devlin, che ha contributo a realizzare il blockbuster del 1996, Independence Day, così come Godzilla, Il patriota e Independence Day - Rigenerazione.

Nel 2016 si parlò di un reboot del film di Roland Emmerich tanto che l'anno prima vennero ingaggiati due nuovi sceneggiatori. Il progetto venne poi accantonato.