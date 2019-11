Venti freddi al boxoffice di novembre, ma non per Frozen 2: previsti 240+ Mio in apertura

Dopo una serie di flop che hanno raggelato il boxoffice di novembre, sembrerebbe in arrivo una tempesta ancora più gelida, di tutt'altra natura: Elsa, Anna e il resto della banda di Frozen stanno per tornare con Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle, che potrebbe portare in casa Disney altri 240 milioni di dollari solo in apertura.

Un novembre poco fruttuoso per il cinema.

Niente da fare, infatti, per il reboot di Charlie's Angels, già flop designato del mese (e viste le previsioni per Underwater con Kristen Stewart, per l'attrice di Twilight e Personal Shopper la sfortuna al boxoffice potrebbe anche prolungarsi oltre), né per Terminator: Destino Oscuro e Doctor Sleep, che hanno contribuito a far registrare notevoli ribassi negli incassi per il periodo pre-Ringraziamento.

Ma non tutto è perduto, perchè a risollevare la sorte del botteghino ci penseranno i personaggi di Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle.

Il film d'animazione Disney, sequel del lungometraggio animato dal più grande incasso di sempre (il primo a raggiungere l'esorbitante cifra di 1.2 miliardi di dollari), è destinato ad essere un altro grande successo per Disney, che avrebbe già superato Toy Story 4 e Gli Incredibili 2 nelle prevendite dei biglietti.

In ogni caso, le previsioni per le cifre su cui si aggirerà il film nel week-end d'apertura a livello domestico sarebbero intorno ai 100 milioni, ovvero tra i 90 e i 135, (il primo Frozen aveva portato a casa 93.9 milioni nei suoi primi 5 giorni), mentre sul piano internazionale si parlebbe di 120-140 milioni di dollari.

Dei numeri davvero impressionanti, che anche se si dovessero rivelare anche solo in parte vicini alla realtà, sarebbero comunque estremamente soddisfacenti. Ma va da sé che superare i 240.9 milioni di Toy Story 4 e i 235.8 de Gli Incredibili 2 sarebbe auspicabile per la Casa di Topolino, sempre pronta a battere i suoi stessi record.

