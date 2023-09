Venom vs Venom, adesso i fan Marvel sognano un crossover tra Tom Hardy e Topher Grace

A luglio del prossimo anno uscirà nelle sale il terzo capitolo di Venom ma Sony ha stuzzicato i fan con un video di 30 secondi pubblicato sull'account TikTok di Sony Pictures Entertainment UK che mostra il Venom di Tom Hardy contro la versione di Topher Grace. Sony poco dopo ha cancellato il video, alimentando ipotesi e teorie.

Un utente di X ha salvato e condiviso il video di Venom vs Venom poi cancellato e ovviamente i fan ora credono che Topher Grace possa essere presente in Venom 3.

Ripubblicato su X, il video mostra la clip dei film Venom e Spider-Man 3 mescolati in maniera tale da fa sembrare che i due Venom si stiano scontrando.



Secondo gli spettatori, il video sarebbe una prova della decisione di Sony e la repentina cancellazione della clip dai social ha insospettito ulteriormente i fan.

Dovremo aspettare ancora per capire se realmente il Multiverso porterà due Venom a scontrarsi.

Topher Grace ha interpretato Eddie Brock/Venom nel franchise di Spider-Man diretto da Sam Raimi, con Tobey Maguire nei panni di Peter Parker/Spider-Man e Kirsten Dunst nelle vesti di Mary Jane Watson. Il Venom di Grace è il villain del terzo e meno riuscito, secondo fan e critica, capitolo della trilogia, al fianco di altri rivali di Spider-Man come Flint Marko/Uomo Sabbia interpretato da Thomas Haden Church e Harry Osborn/New Goblin interpretato da James Franco.



Su Everyeye potete recuperare la recensione di Venom - La furia di Carnage.