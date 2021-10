Venom vs Spider-Man, il crossover è in lavorazione: parla il regista Andy Serkis

Nel corso di una recente intervista con ComicBook, il regista Andy Serkis ha svelato che la saga di Venom colliderà con quella di Spider-Man, dato che un crossover tra i due personaggi è apparentemente in lavorazione.

Parlando con ComicBook della sorprendente scena post-credit di Venom: La furia di Carnage, in cui Eddie Brock e Venom (Tom Hardy) si ritrovano apparentemente trasportato nel Marvel Cinematic Universe, Serkis ha dichiarato che per Venom vedere per la prima volta Peter Parker è solo l'inizio di una bella amicizia. La loro "collisione", come la definisce il regista, segnerà il primo crossover ufficiale tra i film di Spider-Man del MCU e il franchise della Sony, che da anni detiene i diritti cinematografici di Peter Parker e degli altri personaggi a lui legati, cosa che consente alla major di realizzare i propri film con o senza il coinvolgimento diretto della Marvel.



"Volevamo lasciare che il pubblico sapesse che questi universi si sarebbero scontrati in qualche modo e volevamo farlo in un modo tale che lasciasse ancora diverse porte aperte e questioni irrisolte" ha dichiarato Andy Serkis a proposito della scena post-credit. "Non abbiamo messo un cronometro o fatto partire un conto alla rovescia, il portale non viene attraversato completamente. Apre a diverse domande, suppongo. Diciamo che è un teaser per qualcosa. Si, un teaser, nel senso più completo della parola." Il regista qualche giorno fa si era già candidato per realizzare Venom 3, ma come ribadito dalla sua dichiarazione a ComicBook le tempistiche non sono state ancora delineate: il crossover tra Venom e Spider-Man avverrà dopo La furia di Carnage oppure più avanti? Staremo a vedere.

In attesa di ulteriori aggiornamenti vi ricordiamo che Venom: La furia di Carnage uscirà in Italia dal 14 ottobre. Successivamente, Spider-Man: No Way Home arriverà invece il 17 dicembre prossimo mentre Morbius esordirà a gennaio 2022.