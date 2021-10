Venom vs Spider-Man, chi è più forte tra i due al cinema? Parliamone

Spider-Man e Venom si sono incontrati tante volte sullo schermo, tra cinema e TV. Mentre i fan attendono uno scontro tra i due nella versione live-action, diversi sono stati già i confronti nelle serie animate. Ma al momento chi ne uscirebbe vincitore? Ecco cosa sappiamo.

I due si sono scontrati un gran numero di volte nei comics sin dalla prima apparizione di Venom in The Amazing Spider-Man #300. Il regista di Venom 2 ha già parlato di un possibile incontro con Spider-Man in futuro, ma sembra che bisognerà ancora attendere un po'. Intanto analizziamo i due personaggi, per capire chi potrebbe avere la meglio in un ipotetico confronto.

Se si parla puramente di poteri, tecnicamente Venom è superiore al personaggio interpretato da Tom Holland grazie ai livelli più elevati di forza e velocità. Certo è vero che il simbionte non ha ancora avuto modo di maturare il suo potenziale, ma il secondo film potrebbe fargli fare un passo in avanti. Oltre a questo, Venom ha livelli di aggressività molto alti che lo rendono generalmente molto più violento. E tale elemento, in realtà, potrebbe essere un vantaggio per Spider-Man, che può contare sulla sua grande intelligenza.

Peter Parker ha infatti sempre usato il suo cervello quando combatteva avversari molto più forti di lui. Ci sono tre debolezze nel Simbionte contro cui Spider-Man potrebbe trovarsi: Suono, fuoco e il fatto che ha bisogno di un host a cui legarsi. Se guardiamo al passato Spider-Man non ha mai vinto contro Venom con la sola forza, ma usando l'aggressività cieca del simbionte contro di lui, o attirandolo in trappole dove poteva usare i rumori dell'ambiente intorno a lui per causare il disagio del simbionte e rimuoverlo da Eddie. Dunque il vincitore potrebbe essere effettivamente Spider-Man.

Voi cosa ne pensate?