Venom vs Carnage, chi è il simbionte più forte? Parliamone in attesa del film

La Sony Pictures ha anticipato l'uscita di Venom: La furia di Carnage di due settimane, che arriverà negli USA il 1 Ottobre e in Italia il 14 dello stesso mese. Rivedremo molto presto, dunque, Tom Hardy nei panni di Brock/Venom, e conosceremo un atteso villain: Carnage. I fan lo attendevano da un po', chiedendosi chi sia più forte tra lui e Venom.

Dall'esperienza che abbiamo di Carnage nei fumetti, siamo riusciti ad ottenere informazioni molto importanti, anche perché il film dovrebbe restare fedele al personaggio. Cletus Kasady, che si è legato appunto a Carnage, è già di per sé psicopatico, e dunque questo lo rende molto pericoloso nella versione simbionte. Originato da Venom, Carnage è molto più potente del suo simbionte genitore proprio per come è fatta la biologia dei simbionti, ed è una versione più oscura di lui. Questa sua natura lo rende molto pericoloso, come sostiene anche Brock.

Tuttavia, affermare che Carnage vincerebbe in ogni caso solo sulla base di questo non è corretto.

Secondo molti, guardando i fumetti Carnage potrebbe aver vinto temporaneamente "la battaglia", tuttavia ci sono vari elementi da considerare. I due simbionti, infatti, hanno caratteristiche differenti, e abilità che sviluppano nel tempo. Sicuramente se vedessimo solo la sfida simbionte vs simbionte, la situazione sarebbe migliore per Carnage. In versione umana, invece, Eddie Brock potrebbe essere sicuramente più forte di Cletus Kasady, che però ha altri elementi dalla sua. E' infatti sicuramente più pericoloso, essendo un killer psicopatico. Ma da un punto di vista mentale, pur essendo Kasady spaventoso, Brock è uno stratega, molto più del suo nemico.

Dunque considerando tutti questi elementi, il vincitore potrebbe essere proprio Venom/Eddie Brock. Certo, con delle variabili non indifferenti.

In ogni caso scopriremo di più soltanto nel film Venom: La furia di Carnage, che arriverà nelle sale italiane a partire dal 14 Ottobre! Ecco il trailer ufficiale.