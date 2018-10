Venom vicinissimo a quota 500 milioni di dollari nel mondo

La Sony Pictures può gioire e, soprattutto, potrebbe trovare ancor più confidenza negli altri film dell'Universo di Spider-Man visto che Venom si sta rivelando un grosso successo al box-office di tutto il mondo.

Il film ha diviso in due il pubblico - con molte persone che lo hanno apprezzato, altre che lo hanno definito un "film di serie B vecchio stampo" e "lontano dal personaggio dei fumetti" - ed è stato non propriamente acclamato dalla critica, eppure ha avuto il giusto appeal per essere un gran bel successo per la Sony Pictures.

In tre settimane di programmazione, Venom si è stabilito a quota 175.3 milioni di dollari in madrepatria e 302.5 milioni nel resto del mondo, per un totale globale di 477.8 milioni. I 500 milioni sono ormai vicinissimi e la Sony difficilmente non darà semaforo verde ad un sequel in tempi brevi.

Ricordiamo che il cinefumetto deve ancora uscire in mercati chiave come Cina e Giappone dove, secondo i pronostici, è molto atteso e potrebbe far salire vertiginosamente i numeri del botteghino mondiale.

La regia del cinecomic è stata affidata a Ruben Fleischer con Tom Hardy protagonista e produttore esecutivo. Nel film Eddie Brock entra in contatto con un simbionte e diventa una sola entità: Venom. Il Protettore Letale dovrà sventare un piano legato all'utilizzo dei simbionti messo in piedi dalla Life Foundation.