Venom: vi sveliamo cosa c'è scritto nel taccuino di Eddie Brock!

Eddie Brock - alias Venom - è un giornalista e, nel corso del suo film, lo vediamo spesso scrivere qualcosa sul suo taccuino personale.

ATTENZIONE! SPOILER!

Ma cosa c'è scritto nel taccuino di Eddie Brock nella sequenza a metà dei titoli di coda di Venom? In questa scena, Eddie incontra Cletus Kasady (Woody Harrelson), futuro arcinemico dell'antieroe nei panni di Carnage.

Ora potete vedere cosa Eddie ha annotato nel taccuino a proposito di Cletus (trovate la foto qui sotto). Eddie ha annotato che Cletus, prima di essere imprigionato a San Quentino, ha ucciso sua nonna buttandola giù dalle scale, facendo un vero e proprio massacro a New York City e, come se non bastasse, uccidendo 11 persone nel penitenziario di Ryker's Island.

Inoltre Brock ha annotato che Kasady ha il complesso di Edipo, finendo per disotterrare la tomba di sua madre. Brock ha anche torturato ed ucciso il cane di sua madre da ragazzino (con un trapano) ed ha spinto sotto un autobus, uccidendola istantaneamente, una ragazzina che aveva rifiutato le sue avances.

Brock è cresciuto nel St. Estes Home for Boys, che poi è andato a fuoco, uccidendone il responsabile - un evento che, almeno dal taccuino, Brock sospetta sia stato proprio Kasady a causare. Kasady viene descritto come un omicida dalla mente deviata con la lussuria della distruzione.

Quanto attendete l'ingresso di Carnage in un potenziale sequel?