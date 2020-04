Venom v Spider-Man confermato? Tom Hardy pubblica la prova e poi la cancella

Dopo una dura giornata piena di annunci riguardanti Venom 2, tra i quali un nuovo titolo e una nuova data di uscita, la stanchezza potrebbe essersi fatta sentire su Tom Hardy, che a quanto pare si sarebbe macchiato di un grosso errore di comunicazione.

Come potete vedere in calce all'articolo, l'interprete di Eddie Brock ha pubblicato un post su Instagram che sembrava anticipare una lotta tra Venom e lo Spider-Man di Tom Holland. Il post è stato immediatamente eliminato, ma il sempre attento Brandon Davis è stato in grado di catturarlo e condividerlo sul suo profilo. Ve lo proponiamo in basso.

La possibilità di un crossover fra Spider-Man e Venom è qualcosa che è stata anticipata per mesi, fra rumor più o meno completi: più in generale, tutto lo Spider-Verse della Sony sembra essere destinato ad entrare nel Marvel Cinematic Universe, con il trailer di Morbius che ci ha mostrato l'Avvoltoio di Michael Keaton che i fan hanno conosciuto in Spider-Man: Homecoming. Sebbene il primo Venom non facesse riferimento al MCU, il nuovo film è stato prodotto dopo il secondo accordo tra Disney e Sony per i diritti di Spider-Man, e sono in molti ad aspettarsi una qualunque apparizione di Spider-Man in Venom: Let There Be Carnage.

Tra l'altro, con la sua nuova data di uscita, il sequel di Tom Hardy uscirà solo due settimane prima del terzo capitolo della saga di Holland, anche se quest'ultimo alla fine potrebbe subire un rinvio dato che le riprese non sono ancora iniziate: voi che aspettative avete per questo cross-over? Spider-Verse e MCU diventeranno una cosa sola? Ditecelo nei commenti.