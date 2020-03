Ma... quello è Venom? Una foto dal set di Morbius mostra un simpatico easter egg

Una foto dal set di Morbius, il cinecomic Marvel prodotto da Sony con protagonista Jared Leto, rivela presenza di un Easter Egg a tema Venom, il simbionte interpretato da Tom Hardy nell'omonimo film.

Mentre un trailer per il sequel di Venom diretto da Andy Serkis sarebbe in arrivo, stando agli ultimi rumor, la pellicola sull'anti-eroe interpretato da Jared Leto è stata rinviata al 2021 a causa dell'emergenza Coronavirus che ha costretto Sony come tutti gli altri studios a correre ai ripari e spostare le date d'uscita dei titoli maggiori a un secondo momento, e in alcuni casi (come questo) addirittura al prossimo anno.



Ad ogni modo, a intrattenerci ci pensano comunque il web e i social, che in questo caso ci fanno notare un particolare proveniente dal set di Morbius: sul muro che vediamo nella foto (che trovate anche in calce alla notizia) è presente, sotto forma di graffiti, proprio il simbionte (con tanto di nome scritto sotto).



Ma si tratterà di una semplice strizzata d'occhio, o potrebbe esser sintomo di un collegamento più importante con l'altro anti-eroe di casa Marvel/Sony?



Per il momento ci è dato poco sapere e più speculare, ma chissà che il vociferato trailer di Venom 2 non "ricambi il favore" e ci mostri anch'esso qualche riferimento a altre pellicole...