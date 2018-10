Venom: una fan art immagina lo scontro del simbionte con Spider-Man

Nonostante abbia ricevuto giudizi contrastanti dalla critica, Venom di Ruben Fleischer continua a mietere successi al botteghino, anche se alcuni fan sono rimasti un po' delusi dalla sua esclusione dal Marvel Cinematic Universe. E soprattutto che nel film manchi Spider-Man, nonostante ci sia sempre l'ipotesi che ciò avvenga in un eventuale sequel.

Ora sui social è comparsa una fan art del film di Fleischer che ritrae una delle sequenze del film con Venom che sulla schiena mostra un simbolo di ragno mentre afferra per il collo Spider-Man.

Quest'immagine alimenta la speranza di poterli vedere fronteggiarsi in futuro sul grande schermo. Mentre molti fan chiedevano a gran voce di classificare il film con R, per poter assistere ad un'opera violenta e sanguinaria, ciò avrebbe limitato qualsiasi apparizione futura di Spider-Man, considerando il target più 'familiare' di Peter Parker.

Lo stesso Ruben Fleischer vorrebbe un'apparizione di Spider-Man in un prossimo su Venom:"Penso che ci sia un aspetto piuttosto ovvio nel franchise di Venom per poter escludere questa cosa ma dirò che non vedo l'ora di vedere film futuri in cui Spider-Man si batte con Venom. Penso che Tom Holland sia uno Spider-Man fantastico. Ho davvero amato Spider-Man: Homecoming e sono davvero eccitato per il seguito. Sono amico di Jon Watts e ho conosciuto Tom Holland. So che lui e Tom Hardy sono entusiasti di andare in punta di piedi in una direzione che personalmente mi entusiasmerebbe molto".

Venom è al cinema in questi giorni con Tom Hardy nei panni di Eddie Brock, Michelle Williams in quelli della fidanzata Anne e Riz Ahmed in quelli del folle dottor Carlton Drake.