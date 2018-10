Venom: una catena di ristoranti in Giappone prepara un menu a tema

Una notizia molto particolare arriva dal Giappone, dove la catena di ristoranti Parco ha deciso di creare un menu a tema Venom, il cinecomic della Sony che arriverà nelle sale nipponiche il 2 novembre. Il film di Ruben Fleischer, nonostante non abbia ottenuto un grande riscontro dalla critica, sta sbancando i botteghini di mezzo mondo.

Il menu della catena Parco è ispirato al simbionte alieno e include il Venom Long Black Burger con una lingua di bacon arricciata in un panino di farina scura.

Se gli hamburger e le lingue di bacon non sono di vostro gradimento, l'offerta varia con lo stravagante Waffle Venom, decorato con zanne di panna montata per somigliare alle fauci spalancate dell'alieno e ricoperto di fragole, mirtilli, salsa di bacche rosse e gelato. Nel caso preferiate il cioccolato il menu propone il Berry Dark Smoothie, un frullato al cioccolato con salsa agrodolce che alla vista somiglia a sangue, ricoperto con cacao in polvere e panna montata per replicare il viso di Venom e i suoi occhi.

Nella zona di Nagoya viene inoltre servito un piatto di curry con zanne di paprika rossa e Devil Whispering Drink, con cioccolato agrodolce.

Venom di Ruben Fleischer ha sinora incassato circa 465 milioni di dollari in tutto il mondo. Tom Hardy veste i panni del giornalista Eddie Brock, infettato da un simbionte alieno denominato Venom. Il cast comprende anche Michelle Williams e Riz Ahmed.

I ristoranti della catena Parco che propongono questo menu si trovano a Ikebukuro, Shizuoka e Nagoya.