Venom: il trailer supera il numero di visualizzazioni ottenuto da Wonder Woman

Secondo quanto riportato che The Wrap, l’ultimo trailer ufficiale di Venom ha sorpassato le visualizzazioni dei precedenti trailer di Wonder Woman e Doctor Strange.

Come sappiamo, il primo teaser della pellicola con Tom Hardy non è stato generalmente apprezzato dai fan del fumetto – che lo accusavano di essere abbastanza banale e prevedibile, con l’aggravante dell’assenza del simbionte dal girato – cosa che si è percepita anche dalle scarse visualizzazioni del teaser.

L’ultimo trailer, invece, mostrava per la priva volta la trasformazione di Eddie Brock in Venom in tutta la sua mostruosità, alimentando l’hype dei fan – cosa che ogni buon trailer dovrebbe essere in grado di fare. E, di conseguenza, anche i numeri hanno risposto favorevolmente: presentato durante la presenza della Sony all’ultimo CinemaCon di Las Vegas, il trailer di Venom ha totalizzato nella sua versione ufficiale su YouTube circa 125 milioni di visualizzazioni.

Fizziology ha fatto alcune stime dei numeri: il traffico generato dall’ultimo trailer è stato superiore del 72% rispetto al primo teaser in relazione alle sue prime 24 ore online. Le reazioni positive sono salite del 46% rispetto sempre al teaser e con i commenti negativi crollati del 63%.

Ad interpretare Eddie Brock c'è Tom Hardy che fu Bane ne Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno del 2012. Accanto a lui anche Michelle Williams, Scott Haze, Reid Scott e Riz Ahmed, oltre alla presenza di Woody Harrelson. Secondo voci di corridoio non confermate, nella pellicola potrebbe esserci anche Tom Holland nei panni di Peter Parker/Spider-Man.

Venom è già stato adattato al cinema - con scarso successo - da Sam Raimi nel 2007 in Spider-Man 3, dove aveva il volto di Topher Grace. L’uscita è prevista nelle sale di tutto il mondo a ottobre.