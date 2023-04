Venom, Topher Grace rincontra il Simbionte su Twitter: ecco la sua reazione

Immaginate di incontrare il simbionte su uno scoglio mentre vi state godendo una normalissima giornata d'estate al mare: fatto? Ora immaginate di essere Topher Grace, e di reagire a tale vista. Questa combinazione d'eventi ha creato l'esilarante post Twitter.

"Ho avuto a che fare con questa roba una volta. Non è stato bello", scrive su un tweet ironico l'attore che interpretava Venom in Spider Man 3, Topher Grace.

Quest'ultimo ha 'rincontrato' Venom su uno scoglio: la strana creatura nera melmosa aveva scioccato il web quando questo video uscì un po' di tempo fa su tutti i social. Vermi? Creature marine? Entrambi? Non importa: la visione è abbastanza stramba, data la somiglianza inquietante con il simbionte di Venom.

Ora è Tom Hardy ad interpretare l'anti-eroe, e nell'ultimo film Venom 3 è proprio l'attore ad aver scritto la storia. Lo conferma un recente post su Instagram dello stesso che mostra la prima pagina del copione. Nel terzo capitolo del film non tornerà Andy Serkins a dirigere l'attore. Qualche tempo fa quest'ultimo aveva rivelato che: "Ho così tanti progetti su cui stavo per lavorare, come Animal Farm per esempio. Stavamo per entrare in produzione con quel film e poi abbiamo ritardato quando èuscito Venom. Devo stare al passo con i progetti su cui ho lavorato per diverso tempo".



