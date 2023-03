Venom, Tom Hardy utilizzò un auricolare sul set per interpretare il doppio ruolo!

Venom è uno dei cinecomic più chiacchierati degli ultimi anni. Tom Hardy, all'interno della pellicola, veste il doppio ruolo di Eddie e del simbionte e, per fare in modo che il personaggio risultasse credibile, l'attore aveva sviluppato una piccola tecnica che è stata svelata dal regista.

Molto spesso, quando al cinema o in tv, si è costretti ad interpretare un doppio ruolo si utilizza uno stunt double in modo da riuscire a rendere l'interazione tra i personaggi il più reale possibile. Una situazione di questo tipo ha coinvolto anche Oscar Isaac che in Moon Knight si è fatto aiutare da suo fratello per interpretare la seconda personalità del personaggio quando non era direttamente in camera. Secondo quanto svelato dal regista di Venom Tom Hardy aveva utilizzato una tecnica già testata durante un altro progetto.

Hardy, infatti, aveva interpretato due gemelli in Legends del 2015 e lì aveva saggiamente deciso di incidere in precedenza le battute di uno dei due personaggi e ascoltarle con un auricolare invisibile durante le riprese. Questo ha facilitato il lavoro anche sul set di Venom quando Hardy si ritrovò ad incidere i dialoghi del simbionte in modo da poterli sentire mentre interpretava Eddie Brock il giornalista protagonista del film.

Dopo l'uscita della pellicola al cinema pare che il figlio di Tom Hardy abbia spiegato al padre cosa non ha funzionato in Venom svelando di essere un enorme appassionato del personaggio. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!