Venom 2: Tom Hardy stuzzica i fan per l'arrivo di Carnage

In attesa di vedere un primo sguardo ai villain di Venom 2, dei quali farà parte anche la Shriek di Naomi Harris, Tom Hardy ha deciso di alimentare l'hype dei fan con un bellissimo artwork che anticipa l'atteso scontro tra simbionti.

Sì perché oltre a Shriek il sequel vedrà anche l'esordio di Carnage, il quale è stato introdotto già nella scena post-credit dei primi film con l'apparizione di Woody Harrelson nei panni del personaggio. Come potete vedere in calce alla notizia, Hardy ha pubblicato su Instagram una suggestiva immagine che rappresenta i due simbionti con delle maschere teatrali.

Nonostante l'ottimo successo al botteghino Venom non è riuscito a convincere la critica, ma con questo sequel sembra proprio che Sony abbia intenzione di cambiare le carte in tavola. Andy Serkis, che ha deciso di raccogliere l'eredità di Ruben Fleischer, ha infatti affermato che sarà "un pezzo di storia del cinema", rivelando che Hardy questa volta sarà coinvolto in prima persona con la scrittura dei personaggi.

Con le riprese che sembrano ormai imminenti, Venom 2 dovrebbe arrivare nelle sale il 2 ottobre 2020, anche se Sony deve ancora confermare ufficialmente la sua data di uscita. Cosa vi aspettate dallo scontro tra Venom e Carnage? Fatecelo sapere nei commenti.