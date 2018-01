Venom: Tom Hardy stuzzica con Carnage, Spider-Man sarà effettivamente nel film?

I fan sono rimasti delusi dalla prima foto ufficiale di Venom , che mostra l'attorenei panni di, ma due nuovi rumor apparsi in rete in queste ultime ore hanno riacceso l'interesse da parte degli appassionati.

In primis, c'è un tweet dell'attore Tom Hardy che mostra un design con lui nei panni di Venom accanto al personaggio di Carnage, sua nemesi storica nei fumetti. Questo confermerebbe la presenza del villain anche nel film; Hardy ha, infatti, rimosso quasi immediatamente il tweet. La presenza di Carnage è stata data per scontata dai fan ma mai confermata dalla produzione o nessuno degli addetti ai lavori.

Qualche tempo fa si vociferava che l'attore Riz Ahmed potesse interpretare il ruolo di Carnage, voce poi smentita da alcune informazioni ufficiose che sarà il Dottor Carlton Drake.

L'altro rumor, invece, lanciato da Collider Movie Talk (ma ancora non confermato), affermerebbe che Venom è, in qualche modo, ambientato nel Marvel Cinematic Universe e, non solo: lo Spider-Man di Tom Holland dovrebbe apparire nella pellicola in arrivo ad ottobre. Il sito ha spiegato: "Spider-Man sarà in Venom. Negli ultimi mesi, abbiamo sentito che la Sony avrebbe tenuto separati questi film, con Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe ma tutti gli altri personaggi dell'Uomo Ragno in un universo totalmente separato. Quel che posso dirvi è che Spider-Man - lo Spider-Man di Tom Holland - apparirà in Venom". Per Collider Movie Talk, Holland sarebbe già stato sul set dello spin-off per due giorni (probabilmente per girare le sue scene, potenzialmente un cameo o un ruolo minore) e sarebbe stato avvistato in compagnia di Hardy e del regista Ruben Fleischer; secondo il sito, ma siamo già nel campo delle speculazioni, vedremo Peter Parker con il simbionte nero (che potrebbe ottenere in Avengers: Infinity War). Collider Movie Talk afferma che Spider-Man potrebbe apparire addirittura in Silver & Black.