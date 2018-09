Venom, Tom Hardy racconta il processo di creazione della voce del Simbionte

Manca solo una settimana all'arrivo nelle sale dell'attesissimo Venom di Ruben Fleischer (Benvenuti a Zombieland), ma Tom Hardy, il resto del cast e il regista hanno già cominciato il tour promozionale, nel corso del quale il protagonista ha avuto modo di rispondere a diverse domande legate al cinecomic Sony.

Una di queste, molto interessante, è stata posta da ScreenRant, che chiedeva ad Hardy quale fosse stato il processo creativo dietro alla voce del Simbionte alieno. Prima dell'intervista, il sito ha ovviamente visionato il film, dato che sottolineato come la performance vocale di Venom sia "stupefacente", motivo che ha poi spinto il giornalista a domandare "come gli si venuto in mente di fare quella voce".



Questa la risposta: "Redman, Busta Rhymes e James Bronw sono stati gli ingredienti principali, ma poi ho giocato con il personaggio per creare una fusione di tutti questi timbri che ho sentito. Inizialmente volevo che si avvertisse il battito del cuore, una certa vibrazione nella voce. Qualcosa di fantastico, giocoso, un po' dark, spiritoso e intelligente, direi onesto, ma senza dimenticarsi di un suono familiare e amichevole. Ci ho lavorato molto, sì".



Venom vede nel cast anche Michelle Williams, Riz Ahmed, Jenny Slate, Ron Cephas Jones e Woody Harrelson, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 4 ottobre.