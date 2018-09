Venom: Tom Hardy pubblica lo strepitoso poster IMAX del film!

Venom, il nuovo cinefumetto di casa Sony facente parte dello Spider-Verse, arriva in sala il 4 ottobre e adesso il protagonista, Tom Hardy, ha deciso di pubblicare sul suo account social il poster IMAX della pellicola.

Più si avvicina la data di rilascio di Venom, più l'hype sale alle stelle. Di certo Tom Hardy, il protagonista del cinefumetto, lo sa bene e quindi ha deciso di divulgare via Twitter l'immagine del poster che pubblicizzerà la proiezione del film nelle sale IMAX.

Come forse saprete, Venom sarà un film in PG-13 e quindi non sarà violentissimo come molti fan si aspettavano. Questo perché, lo avevamo anche riportato in alcune news precedenti, c'è la recondita speranza che un giorno il personaggio possa anche far capolino nel Marvel Cinematic Universe (in un film di Spider-Man, per esempio, o viceversa) che, essendo proprietà Disney, non può divulgare contenuti troppo estremi.

Tuttavia sembra anche che potrebbe essere rilasciata una versione diversa, non censurata per così dire, del film diretto da Ruben Fleischer, il quale ha dichiarato a Fandango:

"Non mi sento di escludere nulla, vedremo."