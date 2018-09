Venom: Tom Hardy parla del rating e dei crossover, nuovo spot tv

A poco più di una settimana dalla sua release nei cinema italiani, la Sony Pictures sta continuando a promuovere il suo film dedicato a Venom con la diffusione di nuovi spot tv. L'ultimo, almeno in ordine di tempo, lo trovate dopo il salto.

Nel frattempo, in una nuova intervista, il protagonista del cinefumetto, Tom Hardy, ha difeso il rating della pellicola che, in USA, sarà PG-13 [vietato ai minori di 13 non accompagnati, nb.]: "Venom sarà R [vietato ai minori di 17 anni non accompagnati, nb.]? E' stata fatta una domanda e la domanda ha ricevuto una risposta. In USA il film uscirà PG-13. I miei bambini sono fan di Spider-Man e di Venom, hanno persino Venom sottoforma di LEGO, non sono spaventati da lui". Hardy ha fatto notare, però, che il PG-13 può anche spingersi all'estremo ed essere "violento" senza mostrare troppo.

Ed oltre a Spider-Man, naturalmente, Hardy ammette di essere pronto a sfidare gli Avengers qualora la Sony facesse un accordo per includere il suo Venom all'interno del Marvel Cinematic Universe: "Mi piacerebbe sfidare tutti i Vendicatori, è chiaro, ma è una cosa che va al di là del mio stipendio. Mi piacerebbe far parte di quella famiglia, è chiaro... ma se non accadrà abbiamo un Venomverse e 900 personaggi con cui poter giocare".