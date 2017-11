Venom: Tom Hardy nel nuovo video dal set del cinecomic

Continuano senza sosta le riprese di, il nuovo cinefumetto della Sony Pictures ispirato al famoso personaggio dei fumetti della. E continuano ad arrivare anche foto e video dal set del film.

Dopo le foto che ci mostravano Tom Hardy nei panni di Eddie Brock, ecco debuttare sul web - lo trovate qui sotto oppure cliccando qui - un video dal set in cui vediamo l'attore impegnato in una sequenza. Ovviamente non possiamo ascoltare i dialoghi, ma sembra che Hardy stia parlando e/o interagendo con il simbionte.

Nel cast del cinefumetto figurano anche Michelle Williams, Scott Haze, Riz Ahmed, Reid Scott e Jenny Slate.

Venom è diretto da Ruben Fleischer e arriverà ad ottobre 2018 nei cinema.