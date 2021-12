Venom di Tom Hardy diventa King Shark di Sylvester Stallone in un poster fuori di testa

King Shark di Sylvester Stallone viene assorbito dal Venom di Tom Hardy nella nuova locandina fan-art fuori di testa che sta facendo il giro del web in queste.

Ispirata ai personaggi di The Suicide Squad di James Gunn e di Venom: La furia di Carnage di Andy Serkis, distribuiti rispettivamente da Warner Bros. e Sony Pictures, la locandina è stata realizzata dal famoso artista Baki Kaya, che ha immediatamente conquistato il cuore del pubblico dopo averla pubblicata sul proprio account Instagram. Come al solito, potete ammirare la locandina in calce all'articolo.

L'idea di questo crossover tra Venom e King Shark è tanto divertente quanto letale: il personaggio di Tom Hardy è di certo più intelligente da quello doppiato da Sylvester Stallone, ma entrambi i personaggi sono mossi da un'insaziabile desiderio di carne umana. E in teoria, sarebbe facile per un simbionte alieno potrebbe fondersi con uno squalo umanoide, ma le conseguenze sarebbero inimmaginabili.

Per quanto riguarda il futuro dei personaggi, la scena dei titoli di coda di Venom La Furia di Carnage ha visto Eddie Brock e Venom trasportati nel MCU per assistere allo smascheramento pubblico di Spider-Man in diretta tv alla fine di Far From Home. Alcuni si aspettano che Tom Hardy possa comparire anche in No Way Home, anche se considerata la lunga vista di villain già confermati per l'imminente titolo MCU è più probabile (escluse eventuali scene post-credit) che il crossover tra Peter e Venom sarà rimandato alla prossima trilogia di Spiderman con Tom Holland.

King Shark, dal canto suo, è sopravvissuto agli eventi di The Suicide Squad ma al momento non sono noti eventuali piani per un suo futuro ritorno.