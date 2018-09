Venom terrorizza tutti nel nuovo ironico spot tv del film di Ruben Fleischer

Continua la campagna promozionale di Venom, il film diretto da Ruben Fleischer sul personaggio della Marvel, interpretato da Tom Hardy, e primo film Sony del Marvel Universe nel quale la stessa Marvel non è coinvolta. Dopo il rilascio del trailer il materiale diffuso si concentra molto sul simbionte alieno che s'impossessa di Eddie Brock.

La Sony inizialmente è stata molto cauta su Venom, visto il grande lavoro di effetti speciali che serviva principalmente per il personaggio principale e lo scetticismo che circondava il progetto.

Ora online è stato diffuso il nuovo ironico promo del film, dove si vedono tutti gli effetti, anche bizzarri, della CGI.

Nel promo si vedono gli ex giocatori della NFL e attuali analisti di ESPN, Charles Woodson e Randy Moss, al centro di una discussione finalizzata alla scelta di una nuova mascotte per un team, con il criterio imprescindibile che sia spaventosa. A quel punto entra Eddie che terrorizza la stanza trasformandosi in Venom e provocando letteralmente il caos. Alla fine del video pare che il lavoro di mascotte possa essere suo, se lo desidera.

Venom è diretto da Ruben Fleischer e comprende nel cast Tom Hardy nei panni di Eddie Brock/Venom, insieme a Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott, Jenny Slate, Woody Harrelson, Michelle Lee, Sope Aluko, Scott Deckert e Ron Cephas Jones.

Il film verrà distribuito nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 4 ottobre.