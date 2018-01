Venom: svelati i ruoli di Jenny Slate e Scott Haze?

Mentre continuano ad arrivare video dal set di Venom , che ci mostranoinsieme a, ecco arrivare in rete anche dei potenziali dettagli (non confermati) sui personaggi del cinefumetto della

A quanto pare, nonostante i vari rumor (che lo volevano nei panni di Carnage), il personaggio che interpreterà l'attore Scott Haze sarà uno dei fondatori della Treece International e membro del Consiglio di Amministrazione della Life Foundation che, come abbiamo capito, darà filo da torcere all'Eddie Brock interpretato da Tom Hardy. Il suo nome sarà, ovviamente, Roland Treece e secondo MCU Exchange che ha rivelato la notizia per primi ha affermato che dovremmo vedere altri membri di Life Foundation all'interno del cinefumetto di Ruben Fleischer.

Jenny Slate, invece, dovrebbe interpretare Dora Skirth, una scienziata di Life Foundation, inventata ad hoc per il film ma che è ispirata a svariati personaggi minori del fumetto originale. Ovviamente i fan vorrebbero che la Slate interpreti, invece, la Dr. Ashley Kafka, fondatrice del Ravencroft Institute dove Cletus Kasay/Carnage è rinchiuso. Il personaggio è già apparso al cinema in The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro dove, però, era interpretato da un uomo: Marton Csokas.

Il film dedicato a Venom debutterà nei cinema ad ottobre distribuito dalla Sony Pictures.