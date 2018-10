Venom supera i 500 milioni al boxoffice mondiale. L'annuncio del sequel è imminente?

Atteso era atteso, Venom, ma con tutte le critiche negative che lo hanno accompagnato all'uscita e un responso del pubblico mediamente sufficiente, il film di Ruben Fleischer con protagonista Tom Hardy non si pensava potesse divenire una delle hit a sorpresa dell'anno, cosa invece successa.

Tra giorni fa, Venom stava per superare l'importante traguardo dei 500 milioni di dollari, cifra adesso non solo raggiunta ma anche lasciate alle spalle con uno scarto di otto milioni, visto che il cinecomic Sony è arrivato adesso a quota 508 milioni di dollari nel mondo.



Considerando che il film è costato 100 milioni alla casa di produzione, con l'aggiunta di almeno 100 o 150 milioni per le spese di marketing, gli introiti sono più che discreti per una origin story senza un franchise alle spalle, con un successo commerciale sufficiente a far ben sperare nel futuro della serie.

Sono insomma poche le scuse che bloccherebbero ora la Sony nell'annunciare un sequel del progetto, che potrebbe arrivare prima del prevista - l'annuncio, non il film.



Si diceva infatti che Venom dovesse superare almeno i 450 milioni per genere profitto, e se pensiamo che l'uscita in Cina e Giappone potrebbe spingere il film fino ai 70 - 750 milioni di dollari allora questo Venom-universe potrebbe rimanere con noi a lungo, con un annuncio ufficiale del sequel prima della fine del 2018.



Il prossimo cinecomic Sony Pictures è comunque Morbius diretto da Daniel Espinosa (Life) e con protagonista Jared Leto.