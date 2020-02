Venom, Spider-man e Carnage in questa ispirata fan art di Venom 2

I lavori su Venom 2 sono ormai iniziati, come testimoniano le foto dal set di Cletus Kasady, interpretato da Woody Harrelson. Ancora non abbiamo potuto vedere il villain nella sua forma più mostruosa ma niente paura, perché in questi casi i fan riescono sempre a creare qualcosa di interessante per ingannare l'attesa.

Stavolta l'utente Instagram noto con il nome di Erathrim si è superato, ed ha creato una locandina per il nuovo film Sony molto verosimile. In primo piano vediamo apparire i due spaventosi protagonisti ma ciò che colpisce è la presenza dell'amichevole Spider-man di quartiere sullo sfondo. La didascalia dell'immagine recita infatti:

"Uno dei miei sogni è vedere Spidey e Venom unirsi per fronteggiare Carnage sul grande schermo, come nella serie animata del '94. Sarebbe incredibile."

Sarebbe un po' il sogno di tutti, e già nel primo film qualcuno si aspettava che succedesse. Secondo alcuni rumor ci sono state delle trattative per far entrare Tom Holland in Venom 2 ma sulla questione Sony non si è sbottonata. Le immagini e i video trafugati dal set hanno come unici protagonisti Tom Hardy e Woody Harrellson, ma è possibile che la produzione sia riuscita a nascondere bene lo Spider-man del MCU.

Non resta che aspettare il 2 ottobre 2020 per scoprire se ci sarà almeno un cameo dell'Uomo Ragno.