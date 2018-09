Venom, il Simbionte prende il controllo nella nuova clip ufficiale del film con Tom Hardy

È stata rilasciata quest'oggi online una nuova clip ufficiale dell'attesissimo Venom, cinecomic targato Sony Pictures diretto da Ruben Fleischer (Benvenuti a Zombieland) omonima trasposizione del fumetti Marvel dedicati al Simbionte e a Eddie Brock, qui interpretato da Tom Hardy (Revenant).

Nella clip di oggi, vediamo il Simbionte alieno prendere il controllo del corpo di Eddie Brock, che si vede suo malgrado e con grande sconcerto al centro di un combattimento contro quelli che sembrano dei sicari, che vengono facilmente eliminati dai poteri del parassita.



Solo un paio di settimane fa, abbiamo avuto di ammirare il azione Venom nel nuovo e più convincente trailer ufficiale del film, che ci ha mostrato anche il lato più violento e brutale del personaggio. È poi però arrivato un report di Variety che suggeriva che la Sony non sarebbe intenzionata a distribuire il film Rated-R come promesso e sperato, puntando invece a un PG-13 in forma "estrema", così da permettere la presenza di scene comunque sanguinose e violenze -anche se non come pensate direttamente da Fleischer, per essere onesti. La conferma del PG-13 è infine arrivata diversi giorni fa.



Parlando poi delle dinamiche tra Eddie e il Simbionte, Tom Hardy ha rivelato ai microfoni di EW:"Entrambi si sentono un po' persi in questo mondo, e ritrovarsi a vicenda e negoziare un quadro etico da rispettare è al contempo un dono e un peso per loro. Tireranno fuori il meglio e il peggio l'uno dall'altro".



Venom vedrà nel cast anche Riz Ahmed, Michelle Williams e Woody Harrelson, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 4 ottobre.